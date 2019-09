Duitse artsen staan voor raadsel: 3 baby's geboren zonder hand

Dit soort misvormingen doen zich normaal gezien voor tussen de 24ste en de 36ste week van de zwangerschap, als de ledematen zich ontwikkelen. Infecties of complicaties tijdens de zwangerschap kunnen het veroorzaken.

Onderzoek

De kinderen zijn onderzocht in het kinderziekenhuis. De artsen zullen de baby's nauwgezet in de gaten houden.

Eerder dit jaar kwam in het nieuws dat er in Frankrijk sinds 2010 ruim 20 baby's zijn geboren zonder handen of vingers. De Franse autoriteiten, die een nationaal onderzoek hadden ingesteld, vermoeden dat daar een vervuild reservoir met drinkwater de oorzaak is. De getroffen families kregen water van hetzelfde waterbedrijf. Bovendien liggen hun regio's aan het eind van het netwerk.