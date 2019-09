Zus Tob Cohen: 'Het is verschrikkelijk, we zijn in shock'

De zus van Cohen, Gabrie, was samen met haar man en misdaadverslaggever John van den Heuvel afgereisd naar Kenia om het onderzoek te volgen.

Van den Heuvel vertelt in de uitzending van RTL Boulevard hoe zij bij de villa van Cohen stonden toen ze het nieuws te horen kregen. "We hebben daar het verschrikkelijke verhaal gehoord. Het lichaam is inmiddels naar het mortuarium gebracht. Dat is heel verdrietig nieuws voor haar, maar ze weet nu wel wat het lot is van Cohen."

Lichaam gezien

Gabrie zei eerder al dat ze er niet meer vanuit ging dat haar broer nog leefde. Ze reageert nu, voor de camera's van de Keniaanse media, verslagen op het nieuws. "Het is gewelddadig geëindigd, ongelooflijk. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd." Gabrie heeft vanmiddag het lichaam van haar broer gezien. "Ik zal jullie de details besparen."

Ze heeft geen woorden voor wat ze voelt, zegt ze. "Wat moet ik zeggen? Het is gewoon walgelijk." Haar man vult aan: "We zijn in shock."