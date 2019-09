Commissarispost 'Bescherming van Europese manier van leven' onder vuur

Gisteren stuurde Von der Leyen drie tweets - in het Duits, Engels en Frans - eruit waarin ze verwees naar 'Our European Way of Life'. Daarin plaatste ze een afbeelding naar artikel 2 van het verdrag van Lissabon, waarin de waarden van de EU worden benoemd.

Olie op het vuur

Dat is olie op het vuur gooien, denkt D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld. "Ze had kunnen zien aankomen dat er kritiek zou komen op deze functietitel. Die is op zich cosmetisch, maar met deze naam wordt wel een politiek signaal afgegeven", zegt In 't Veld. Ze schreef in een opiniestuk dat het echte gevaar voor de Europese manier van leven niet van migranten komt, maar van populisten.

De politica verwacht dat de naam gewijzigd zal worden. "Het parlement moet nog instemmen met deze Commissie. Het gaat om de toon, daarmee draag je uit waar je als Commissie voor staat. Het zijn een paar woorden, maar wat zit er achter?" In 't Veld noemt het een gebaar richting rechtse reactionaire groeperingen.

Margaritas Schinas geeft ondertussen aan blij te zijn met de nominatie. "Van het beter beschermen van onze burgers en grenzen en het moderniseren van ons asielsysteem tot het investeren in Europese vaardigheden en creëren van een betere toekomst voor de jeugd. Ik ben ervan overtuigd dat we grote stappen kunnen zetten in de komende vijf jaar." Ondertussen noemt hij zijn eigen functietitel niet in zijn twitterbiografie.