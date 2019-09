Nederlandse toeristen opgeschrikt door explosies Cyprus: 'Alle ramen klapten eruit'

Ander hotel

Inmiddels zou de brand in het militaire complex onder controle zijn. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. Maar Toni en zijn gezin willen het liefst weg uit het gebied.

"We voelen ons niet echt veilig meer, zeker niet met twee kleine kinderen. We zijn nu aan het kijken of we de laatste dagen van onze vakantie door kunnen brengen in een ander hotel."