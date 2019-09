MH17-verdachte vermoedelijk al in rebellengebied, uitlevering lijkt onmogelijk

"Nou, er is toch nog geluk in het leven," schrijft Maria Levtsjenko-Tsemach (dochter ván) in een bericht op social media. "Er is gerechtigheid en er zijn goede mensen! Nu is het leven veel makkelijker geworden! Hoera, mijn vrienden! We gaan naar huis!"

Bij de tekst staat een selfie met haar vader, MH17-verdachte Vladimir Tsemach.

Luchtafweer-commandant

'Naar huis' zou in dit geval betekenen dat Tsemach uit handen van het internationale onderzoeksteam (JIT) blijft. Zijn huis bevindt zich namelijk in het pro-Russische rebellengebied in Oost-Oekraïne.

Ten tijde van de MH17-ramp was Tsemach daar luchtafweer-commandant, niet ver van de plek waarvandaan MH17 met een Buk-raket uit de lucht werd geschoten. Het JIT heeft Tsemach aangemerkt als verdachte.