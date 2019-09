Schotse rechters: Johnson had parlement niet mogen schorsen

Premier Boris Johnson had het Britse parlement niet mogen schorsen. Dat is het oordeel van Schotse rechters in hoger beroep.

Johnson heeft het parlement voor vijf weken geschorst, tot 14 oktober, in aanloop naar een Queen's Speech, de Britse troonrede. De schorsing komt op een precair moment, in de beslissende fase voor de brexitdeadline op 31 oktober. 75 Schotse parlementsleden spanden een rechtszaak aan om die schorsing te laten veroordelen, omdat die slechts bedoeld zou zijn om het parlement buitenspel te zetten. Lees ook: Rechter blokkeert eerste poging om schorsing Brits parlement te stoppen In eerste instantie oordeelde een rechter dat de rechtbank niet de macht heeft om die politieke beslissing van Johnson om het parlement naar huis te sturen te dwarsbomen. De Schotse parlementsleden gingen in beroep tegen die uitspraak. Schotten in beroep Drie Schotse rechters, waaronder de hoogste rechter van het land, hebben nu geoordeeld dat de schorsing van Johnson inderdaad onwettig is. Daarbij merken de rechters op dat het wat hen betreft niet mag, maar ze zeggen niet dat de schorsing opgeheven moet worden. Volgens hen is dat aan het hooggerechtshof. De zaak is dan ook meteen doorverwezen naar de hoogste rechter in het VK. Hoge Engelse rechters hebben vorige week geoordeeld dat de schorsing wel mag en dat rechters niets te maken hebben met dergelijke keuzes. De hoogste Britse rechters hebben de agenda vrijgemaakt en een spoedhoorzitting gepland. Daarin worden zowel de Schotse als de Engelse zaak besproken, en een derde zaak die in Noord-Ierland loopt. Op 17 september dient de zaak bij het hooggerechtshof.