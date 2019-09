Zeeschildpad doorboord met speer in Florida: 'Gruwelijke daad'

Dat schrijft het ziekenhuis op Facebook. De schildpad, Splinter genaamd, was met de speer in zijn nek verstrikt geraakt in een net. Hij werd gevonden in het plaatsje Key Largo en overgebracht naar het ziekenhuis.

Beest doelbewust aangevallen

Zij deelden een video waarin de schildpad te zien is. De speer is bijna een meter lang en stak net niet door de kop van het beest. Het ziekenhuis denkt dat het beest doelbewust is aangevallen, omdat er ook verwondingen op de onderkant van de schildpad zijn gevonden. Daar lijkt het erop dat het beest is gesneden met een mes.