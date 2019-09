Frans Timmermans wordt chef Klimaat bij de Europese Commissie

Timmermans (58) krijgt als een van de drie uitvoerend vicevoorzitters de taak alles wat met Europees klimaatbeleid heeft te maken de komende vijf jaar te overzien. Dat maakt aanstaand voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bekend tijdens de persconferentie in Brussel.

Invloedrijke positie

Timmermans was kandidaat om voorzitter van de Commissie te worden, maar zijn kandidatuur stuitte op groot verzet in de oostelijke lidstaten. Daar ligt Timmermans niet goed omdat hij in de huidige Commissie stevig optrad om in bijvoorbeeld Polen en Roemenië uitholling van de rechtsstaat te voorkomen.

Uiteindelijk werd Von der Leyen naar voren geschoven als compromiskandidaat voor de Europese topbaan. De Duitse was minister van Defensie en jarenlang een protegé van bondskanselier Angela Merkel. Zij had als voordeel dat geen van de EU-landen echt iets tegen haar had.

Nederland is tevreden

Toch is Nederland tevreden met de functie die Timmermans nu krijgt, zegt Lambie. "Frans Timmermans heeft opnieuw een invloedrijke positie in de Europese Commissie. Premier Mark Rutte had zijn zinnen gezet op klimaat of een belangrijke financieel-economische post. Klimaat had de eerste voorkeur en dat is gelukt."

Het is een spilfunctie, legt Lambie uit. "Timmermans opereert als vice-president en klimaatcoördinator in het hart van de Europese Commissie en dat is handig voor de informatiepositie van Nederland."