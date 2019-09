82-jarige man omgekomen bij stierenrennen Spanje

"Ik zag de man pas toen hij al op de grond lag, maar het was verschrikkelijk", zegt burgemeester Jose Manuel Moral tegen lokale media.

Festiviteiten

Horche ligt in het midden van Spanje, zo'n 60 kilometer ten noordoosten van Madrid. Voor morgen en overmorgen zijn er nog festiviteiten gepland rond het stierenrennen, die gaan gewoon door.

Het is de tweede keer in twee weken tijd dat iemand in Spanje tijdens het stierenrennen om het leven komt. Eind augustus werd in Cuéllar een 62-jarige man door een stier gedood. Hij werd gegrepen toen hij van een muur viel, van waar hij als toeschouwer naar het evenement keek.