Gewonden door turbulentie op vlucht naar Berlijn

Op het vliegveld Berlijn-Tegel is een vliegtuig geland met meerdere gewonden aan boord. Het toestel, dat onderweg was vanuit Lamezia Terme in Zuid-Italië, had onderweg last gehad van hevige turbulentie.

Het ging mis vlak voordat het toestel wilde landen. Meerdere mensen hadden hun gordel toen nog niet om. De krant Bild schrijft dat acht mensen gewond raakten, van wie zes naar een ziekenhuis zijn gebracht. Zij zouden hoofdwonden, nek- en rugklachten en in één geval een gebroken vinger hebben. Een persoon, een vrouw, raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Onder de gewonden zijn twee bemanningsleden.