Schorsing Brits parlement gaat vanavond in, protest neemt toe

Oproep: blijf in parlement

Britten laten het er niet bij zitten. Another Europe is Possible, dat in 2016 werd opgericht om campagne te voeren om in de Europese Unie te blijven, vraagt Britten om het parlementslid dat hun kiesdistrict vertegenwoordigt op te roepen om het parlement niet te verlaten.

Zij omschrijven Johnson als 'een ongekozen premier zonder parlementaire meerderheid, die de macht van de koningin gebruikt om het parlement te schorsen omdat het het oneens is met hem'.