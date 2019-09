Jongetje (8) overleeft aanval van poema in VS, meer dan 60 hechtingen

In het ziekenhuis moest Pike twee keer geopereerd worden en kreeg hij zestig hechtingen. Moeder Julie: "Die eerste nacht in het ziekenhuis bleef ik, ondanks dat de artsen hadden gezegd dat het goed zou komen, maar denken aan wat er allemaal had kunnen gebeuren. Wat als zijn broer hem niet had gezien? Wat als mijn man hem niet had gered?"

Advies van Pike

Pike zelf blijft er nuchter onder. Al geeft hij andere kinderen nog wel een goed advies mee. "Als iemand ooit eens zou willen vechten met een poema, doe dat niet. Ze spelen vals. Ze krabben en bijten. En ze zijn sneller."

De poema is later teruggevonden en is geëuthanaseerd.