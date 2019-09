Nieuwe longziekte eist vijfde leven in VS: 'Stop met roken e-sigaret tot dit is onderzocht'

In het tijdschrift wordt ook het verhaal van een 21-jarige longpatiënt beschreven. De voorheen gezonde man werd begin juli met kortademigheid in het ziekenhuis opgenomen. De situatie verslechterde zo snel, dat hij per helikopter moest worden overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Salt Lake City.

'Bang dat hij zou sterven'

"Ik was eerlijk gezegd bang dat hij zou sterven", zei Sean Callahan, de arts die hem behandelde. De man werd aan een beademingsapparaat gelegd, maar zelfs daarmee kreeg hij niet genoeg zuurstof. Daarom moest het zuurstof rechtstreeks in zijn bloedbaan gepompt worden om hem in leven te houden. "Ik bleef maar denken aan zijn ouders. Ik dacht, wat als ik en mijn vrouw dat zouden zijn." De man overleefde het en kon na twee weken weer naar huis.

Callahan: "Ik maak me zorgen omdat deze e-sigaretten echt gericht zijn op jongeren en kinderen. We moeten die dingen verbieden, dat is mijn dringende oproep als vader en arts."