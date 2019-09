Lukt het India om vanavond op de maan te landen? 'Er kan van alles misgaan'

De hele constellatie van India (een satelliet, maanlander en maankarretje) is al op 22 juli gelanceerd. Het hele gevaarte hangt nu dus al in een baan rond de maan en heeft zelfs een naam gekregen: Vikram, wat Moed betekent.

De maanlander wordt vanavond afgestoten om op de maan te gaan landen. En in dat laadruim van de lander zit nog een karretje met een klein laboratorium. Ook die heeft een naam gekregen: Pragyan (Wijsheid).

Mogelijk ijs

Dat karretje moet een paar uur na de landing naar buiten komen om over de maan te gaan rijden. "Als het goed is blijft 'ie daar twee weken rondrijden", zegt Van den Berg. "Hij is ontwikkeld om de bodem bij de zuidpool van de maan te gaan onderzoeken. Daar is misschien waterijs te vinden."

Ook gaat het karretje speuren naar de stof helium-3. Dat is misschien een schone en veilige bron van kernenergie.