Verwachte dodental op Bahama's door orkaan Dorian zal 'onthutsend' zijn

Duane Sands, de minister van Volksgezondheid, verwacht een 'duizelingwekkend' aantal doden. "We moeten ons voorbereiden op onvoorstelbare informatie over het dodental en het menselijk leed", zei ze in een interview op de lokale radiozender.

Abaco het zwaarst getroffen

Zondag kwam orkaan Dorian aan land op de Bahama's, een eilandengroep in het Caribisch gebied met zo'n 700 eilanden. Het ziet er nu naar uit dat de eilanden Abaco en Grand Bahama het zwaarst getroffen zijn. Met windstoten van 185 kilometer per uur raasde Dorian daar over het land.