Verwoesting Bahama's in beeld: omvang orkaanramp steeds duidelijker

Op dit moment staat het dodental op 30, de verwachting is dat dat aantal nog flink zal oplopen omdat er nog zeker honderden, misschien wel duizenden, mensen vermist worden. Het ziet er nu naar uit dat de eilanden Abaco en Grand Bahama het zwaarst getroffen zijn.

'Duizelingwekkend' aantal doden

Duane Sands, de minister van Volksgezondheid, verwacht een 'duizelingwekkend' aantal doden. "We moeten ons voorbereiden op onvoorstelbare informatie over het dodental en het menselijk leed", zei ze in een interview op de lokale radiozender.

Steeds meer journalisten sturen beelden door van de enorme ravage op de eilanden. Een overzicht.