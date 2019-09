Prominente 'homogenezer' uit Amerika komt zelf uit de kast

Conversietherapie is een aanpak waarmee met psychologische middelen wordt geprobeerd iemands homoseksuele of biseksuele oriëntatie te veranderen in een heteroseksuele. Het is in verschillende landen verboden, net als in 18 Amerikaanse staten.

'Blij dat ik het achter me laat'

Maar niet in South Carolina, waar McKrae woont. "Ik begeleidde jarenlang mensen in hoe ze niet langer homoseksueel moesten zijn. Vandaag ben ik dankbaar dat ik dat achter me kan laten."

In een livevideo op Facebook die McKrae gisteren plaatste, kwam hij officieel uit de kast. Na zijn ontslag bij Hope for Wholeness werkt hij nu als tuinman, vertelde hij. Daarnaast begrijpt zijn vrouw, waarmee hij twee kinderen heeft, het volledig dat hij uit de kast is gekomen.