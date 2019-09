Ravage na explosie Antwerpen: zoektocht naar vermiste in volle gang

Mogelijk gasexplosie

De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. De beheerder van het gasnet, Fluvius, had op 22 augustus een klein gaslek in de buurt gedicht en daarbij de aansluiting van een van de getroffen panden vernieuwd.

Maar de afgelopen dagen was daar echter niet meer gewerkt. Fluvius zei tegen persbureau Belga dat het 'absoluut' niet zeker is dat er een verband is met het incident. Teams van het bedrijf hebben dinsdagmiddag wel de elektriciteits- en gasnetten in de buurt volledig afgesloten.

Het Openbaar Ministerie heeft een deskundige aangesteld om onderzoek doen naar de oorzaak van de explosie.