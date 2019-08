Franse F2-coureur Hubert (22) overleden na zware crash op circuit België

De Nederlander Nyck de Vries reed ook mee in de race, maar was niet bij de crash betrokken. Hij reed op kop in de tweede ronde, nadat hij de race van pole-position aan had mogen vangen.

Dit jaar het debuut van Hubert in F2

Hubert werd in 2018 kampioen in de GP3 Series en hij maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 2. Hij reed voor het team van BWT Arden.