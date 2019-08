Voorbijgangers metrostation Lyon aangevallen: 1 dode, 8 gewonden

Het gebeurde rond half vijf vanmiddag bij het metrostation Laurent-Bonnevay. De man stak wild om zich heen met een mes, zeggen ooggetuigen.

Anti-terreureenheid aanwezig

Meer dan dertig hulpverleners zijn bezig om de slachtoffers te helpen, die zich zowel in het station als op het voorplein bevinden. Bus- en metrolijnen zijn stilgelegd en het station is afgezet.

Eén persoon is inmiddels aangehouden. Franse media schrijven dat er een tweede persoon op de vlucht is, de politie heeft dat nog niet bevestigd. De anti-terreureenheid is ook aanwezig in Villeurbanne.