Moordenaar van Robert Kennedy neergestoken in gevangenis

Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel, zeggen autoriteiten tegen Amerikaanse media. Over de achtergrond van de steekpartij is niets bekend. Wel is een verdachte in de gevangenis apart gezet.

De Palestijnse immigrant Sirhan schoot Robert Kennedy, de broer van de eerder vermoorde John F. Kennedy en zelf in de race om president te worden, op 5 juni 1968 neer in Los Angeles. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis.

Doodstraf omgezet in levenslang

De schutter zei destijds dat hij Kennedy had beschoten om diens steun aan Israël. Sirhan werd in 1969 veroordeeld tot de doodstraf, die enige jaren later werd omgezet in levenslang. Hij zit de straf uit in een gevangenis in San Diego. Meerdere verzoeken van Sirhan voor vervroegde vrijlating, zijn afgewezen.