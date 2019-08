Kindje (1) sterft in oververhitte auto Amerika, moeder was aan het werk

Een kindje van 1 jaar is overleden nadat hij was achtergelaten in een auto bij een winkelcentrum in het Amerikaanse Pineville. De moeder, die aan het werk was in een winkel, zou vergeten zijn dat ze haar kindje bij zich had.

Dat laat de politie in Pineville weten. Zij kregen rond vijf uur een telefoontje van de moeder die er na haar werk achterkwam dat ze haar kindje in de auto was vergeten. Het jongetje zou nergens meer op reageren. Temperaturen liepen flink op Het kindje zat in een kinderzitje van een auto dat stond geparkeerd bij het winkelcentrum. Op dat moment zouden de temperaturen flink zijn opgelopen in de auto. Lees ook 'Je eigen kind vergeten in snikhete auto kan elke ouder gebeuren' Het jongetje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Autopsie De politie laat aan het Amerikaanse WBTV weten dat uit onderzoek is gebleken dat het kindje voor 'een langere tijd' in de auto moet zijn achtergelaten. De moeder werkt mee aan het onderzoek en wordt verhoord. Autopsie moet uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak is. Om deze reden moet je je hond niet in de auto achterlaten Zelfs een korte periode kan al gevaarlijk zijn.