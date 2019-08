Spaanse baby's extreem behaard na slikken verkeerde pil

Veel ouders waren bezorgd toen de haargroei van hun baby begon toe te nemen. Zo ook moeder Angela Selles, vertelt ze tegen de Spaanse krant El Pais, haar zoon was zes maanden oud toen de haren begonnen te groeien. "Het voorhoofd, de wangen, zijn benen, armen en handen: alles was gevuld met haar. Hij had zelfs de wenkbrauwen van een volwassene. Het was heel eng, omdat we niet wisten wat er aan de hand was."

'We moesten naar specialisten'

Een andere moeder in dezelfde regio had ook een baby van zes maanden oud met onverklaarbare haargroei. Zij besloot naar de kinderarts te gaan. "Hij vertelde ons dat het een genetische aandoening was, of dat het iets met de stofwisseling te maken had. We moesten naar specialisten gaan om verschillende, zeldzame syndromen uit te sluiten."