'Seksslavin' van Epstein roept Britse prins Andrew op uit te komen over misbruikschandaal

Giuffre zei het tijdens een persconferentie nadat ze in de rechtbank van New York sprak over het seksueel misbruik. Ze verklaarde eerder al dat ze drie keer seks heeft gehad met prins Andrew. Eén keer in Londen met meerdere mensen, één keer bij Epstein thuis en één keer op het privé-eiland van de miljardair in het Caribisch gebied.