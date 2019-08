Hersendode vrouw bevallen in Tsjechië: 'Een wonder'

Een Tsjechische vrouw (27) die al maanden hersendood was, is via een keizersnede bevallen van een meisje. De vrouw werd volgens het academisch ziekenhuis in Brno in coma gehouden om het kind te kunnen redden.

De zwangere vrouw kreeg in mei van dit jaar een beroerte. Haar man, een Tsjechische politieagent, beschreef eerder al hoe hij haar bewusteloos in bed aantrof. "Ik kwam thuis na een nachtdienst toen ik mijn zoon hoorde huilen. Ik rende de trap op naar de slaapkamer en zag haar toen bewusteloos op de grond liggen." De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar de artsen verklaarden haar daar hersendood. Ze was toen al wel in de zestiende week van haar zwangerschap. 'Wonder dat het is gelukt' Vanaf dat moment hebben artsen er alles aan gedaan om de baby voldoende te laten ontwikkelen in de baarmoeder van de vrouw. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is het 'een wonder' dat dat is gelukt, zegt hij tegen de Tsjechische nieuwswebsite Novinky. Lees ook 'Medisch wonder': vrouw bevalt van zoon en maand later van tweeling De baby had een gewicht van 2.1 kilogram, laat het ziekenhuis in een eerste verklaring weten. Het ziekenhuis geeft verder nog geen details over de gezondheid van de baby. Baby bij haar vader Een televisiestation in Tsjechië meldt dat het meisje nu bij haar vader is, samen met haar broertje.