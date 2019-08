Man (30) geplet in lift van duur appartement New York

Onveilig

De beheerders van het flatgebouw waren in mei al beboet omdat één van de liften onveilig was. Een veiligheidssysteem deed het toen niet of was uitgezet. Bewoners zeggen dat ze daar niet over waren geïnformeerd en de lift nog gewoon gebruikten.

In New York bevinden zich tienduizenden liften. Dodelijke ongevallen komen nauwelijks voor.