Parlementslid Nieuw-Zeeland neemt baby mee naar het werk, voorzitter past even op

Trevor Mallard, de voorzitter van het parlement, tweette gisteren een foto van zichzelf en de baby van parlementslid Tāmati Coffey. Coffey en zijn man Tim Smith kregen in juli een baby via een draagmoeder.

Eerste keer na vaderschapsverlof

Gisteren was de eerste dag van Coffey na zijn vaderschapsverlof in het parlement en hij kon gelijk in debat. De baby werd daardoor even in de handen van Mallard gedrukt.