Een land kopen was niet altijd 'absurd', Amerika kocht vaker van Denen

Van landje-pik naar landje-koop

Saint-Barthélemy 'Ontdekt' in 1493 door Columbus, voor het eerst gekoloniseerd door de Fransen in 1648, een paar jaar later verkocht aan de Ridders van Malta. In 1656 vermoordden de oorspronkelijke bewoners alle kolonisten. Daarna namen Franse piraten het eiland over en in 1748 kocht Zweden het eilandje weer van Lodewijk XVI.

Manhattan In 1626 kocht Peter Minuit, de gouverneur van Nieuw-Nederland aan de oostkust van de VS, het eiland Manhattan van een lokale indianenstam voor goederen ter waarde van 60 gulden (nu zo'n 811 euro).

Louisiana Purchase In 1804 kochten de toenmalige Verenigde Staten voor 15 miljoen dollar (nu zo'n 634 miljard dollar) het Franse Louisiana. Dat grondgebied besloeg toen ongeveer een derde van de huidige VS. Napoleon zat krap bij kas en had geld nodig om de oorlog met de Britten te financieren. Hier zit overigens een Nederlands tintje aan: de Amsterdamse bank Hope en Co. regelde de financiën.

Alaska Purchase In 1867 tikten de Amerikanen Alaska op de kop. Tot dat moment bekend als Russisch-Amerika. Tsaar Alexander II kreeg er 7,2 miljoen dollar voor (nu zo'n 17,6 miljard dollar).

Vrede van Parijs In 1898 maakten de Verenigde Staten en Spanje een einde aan de Spaans-Amerikaanse oorlog, met het Verdrag van Parijs. De VS kregen de Filipijnen, Puerto Rico en Guam, in ruil voor 20 miljoen dollar (nu zo'n 22,5 miljard dollar).