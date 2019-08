Mike Pence ook volgend jaar kandidaat vice-president, Trump is 'zeer gelukkig'

Bij de aankondiging dat Trump zich herkiesbaar stelde, eind juni, werd hij geïntroduceerd door Pence, wat er al op deed lijken dat Pence weer kandidaat zou zijn.

Er wordt verwacht dat het duo Trump en Pence met grote meerderheid de presidentskandidatuur van de Republikeinse Partij in de wacht zal slepen. Tot nu toe hebben zich binnen die partij nog geen serieuze tegenkandidaten gemeld

Conservatief en republikeins

De 60-jarige Mike Pence is nu ook al vicepresident. Hij is Christen, conservatief en republikeins. Pence is getrouwd en fel tegen abortus, ook bij verkrachting. Hij is tegen homo's en zwaar gelovig.