Lugubere vondst: kinderen op achterbank, lichaam dode vrouw in kofferbak

De man werd vanochtend vroeg door de politie aan de kant van de weg gezet in Doussard, schrijft de Franse krant Le Parisien. De politie had de auto aangehouden omdat ze 'informatie over de man hadden gekregen.' Toen agenten de auto onderzochten, vonden ze een koffer in de kofferbak.

Daarin lag het levenloze lichaam van de vrouw, de moeder van de kinderen.

Slapen

De kinderen van het stel, van 6 en 8 jaar, zaten op de achterbank. Ze lagen te slapen toen de politie de auto doorzocht.

Volgens de politie kwam het gezin terug van een vakantie uit Italië. De man, was een bekende van de politie, en

Wat er met de vrouw is gebeurd, is nog niet bekend.