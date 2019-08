Baasje woest: hondentrimmer geeft hond roze oren en groene wenkbrauwen

Schone tanden en nagels die geknipt moesten worden. Dat was de reden dat baasje Graziella Puleo uit Florida haar hond Lola naar de hondentrimmer had gestuurd.

Woedend

Baasje Graziella Puleo was dan ook woedend toen ze haar hond terugkreeg van hondentrimsalon Amore's Pet Salon Dog Grooming. Haar hond was in totaal andere staat, zegt ze in een interview met de lokale krant The Palm Beach Post.

Het beest had roze oren en neon groene wenkbrauwen gekregen. "Ik moest bijna huilen toen ik het zag", zegt het woedende baasje. "Het lijkt erop alsof ze een clown van mijn hond wilden maken."

Volgens het baasje is het een traumatische ervaring geweest voor de hond.