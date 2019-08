'Tientallen doden' bij bomexplosie in trouwzaal Kabul

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken schreef op Twitter dat de explosie laat op de avond plaats had in een trouwzaal in het zuidwesten van de stad. Het was nog niet duidelijk wat de explosie vlak bij de bruidegom veroorzaakte. Gedetailleerde informatie over het aantal slachtoffers volgt later, zei de woordvoerder.

Een goed ingevoerde journalist zei dat er zeker twintig doden zijn gevallen en meer dan dertig gewonden. Hij baseerde zich op informatie van een hoge overheidsfunctionaris. Niemand heeft de aanslag opgeëist.