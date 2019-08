Onderzoek gezondheidseffecten e-sigaret: al 120 longpatiënten in VS

Dat blijkt uit een enquête van de Amerikaanse nieuwszender CNN bij verschillende ministeries van volksgezondheid. De patiënten die onderzocht worden, zeggen allemaal last te hebben van kortademigheid, vermoeidheid, pijn op de borst, hoesten en gewichtsverlies. Daarnaast hebben ze allemaal aangegeven dat ze recentelijk nog een e-sigaret hebben gerookt.

'Direct meer onderzoek nodig'

Het ministerie van volksgezondheid van New York zegt vanaf gisteren elf gevallen 'actief te onderzoeken'. In een verklaring geven zij aan dat er direct meer onderzoek nodig is. "Mensen beschouwen het roken van een e-sigaret als een minder gevaarlijk alternatief voor het roken van een sigaret, maar het is niet zonder risico."

De staat heeft daarnaast een gezondheidsadvies uitgegeven aan zorgverleners en haar inwoners. "We roepen iedereen die verdampingsproducten gebruikt en last heeft van ademhalingssymptomen op om te stoppen met het gebruik van het product en zijn zorgverlener te raadplegen."