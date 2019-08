Brazilië in ban van Limburgse drugscrimineel Dennis V.: 'Dure Ferrari's en privéjets'

De Braziliaanse politie is de drugsbende afgelopen december op het spoor gekomen nadat een vliegtuigje in een meer in Bolivia was neergestort met een lading coke aan boord.

Het vliegtuigje, dat tegen een hoogspanningsdraad was gevlogen, werd volgens de politie bestuurd door piloot 'Bruce Lee'. De piloot werd nooit gevonden, maar het ongeluk leidde wel naar de drugsbende.

Groot nieuws

Het oprollen van het drugsnetwerk is groot nieuws in Brazilië. In een uitgebreide verklaring schrijft de politie dat zes kopstukken (in de leeftijd van 24 tot en met 40 jaar) zijn aangehouden, onder wie de 40-jarige Dennis V. uit Nederland.

Volgens Braziliaanse media gaf de Limburger leiding aan de criminele organisatie. In het AD noemt onderzoekersleider Thiago Martimiano Dennis V. 'de onbetwiste leider van de bende'.

De drugsverdachte zit momenteel vast in een Braziliaanse gevangenis maar ontkent dat hij iets met de operatie te maken heeft. Zijn advocaat heeft tegen het AD gezegd dat Dennis V. onschuldig is. 'Hij is een harde werker en een familieman.'