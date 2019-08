Albert (92) uit Almelo krijgt onderscheiding van president Poetin vanwege brief

De 92-jarige Albert Gietelink uit Almelo is al oud maar wilde toch nog iets doen voor de wereld. Hij schreef een brief aan de Russische president Poetin over de vrede. Daarna gebeurde het bijna onvoorstelbare: Albert kreeg een uitnodiging van de Russische ambassade om een speciale onderscheiding in ontvangst te komen nemen.

"Als 91-jarige Europeaan met nog maar weinig te gaan, kijk ik bedroefd naar de wereld van nu. En dat zal wellicht ook voor u gelden." Met deze woorden begint de brief van Albert Gietelink, toen nog 91 jaar, aan de Russische president Poetin. In de brief deelt de Almeloër zijn zorgen en is hij kritisch, ook richting Rusland. De Almeloër hoopt dat de relatie tussen Rusland en het Westen zal verbeteren. Ongelooflijk De bejaarde briefschrijver had verwacht dat zijn brief op de grote stapel terecht zou komen, maar er gebeurde iets heel bijzonders. Gietelink kreeg een telefoontje van de Russische ambassadeur en mocht gisteren naar de ambassade in Den Haag een speciale onderscheiding op komen halen. Samen met een hele delegatie kwam hij met de trein naar Den Haag voor de speciale ceremonie, schrijft Hart van Nederland. De brief aan Poetin: Belangrijkste brieven Een medewerker van de Russische ambassade zegt dat Poetin zelf de brief heeft gelezen. "President Poetin krijgt veel brieven en de belangrijkste brieven geven wij door", zegt de ambassademedewerker. De president zou hoogstpersoonlijk de opdracht hebben gegeven contact te zoeken met de Almeloër. Volgens de medewerker van de ambassade is het de eerste keer dat een Nederlander zo'n onderscheiding krijgt. 'Heel indrukwekkend' De ontvangst in de monumentale villa van de ambassade was indrukwekkend, zegt Gietelink tegen RTV Oost. "Wat ik bijzonder vond, was dat we niet gecontroleerd werden. Ze gingen er waarschijnlijk vanuit dat we niets zouden doen, omdat we voor vrede zijn."