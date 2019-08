Celstraf voor stelende dubbelganger van Ross uit Friends

Het viel mensen al snel op dat Husseini wel heel veel weg had van Ross Geller uit Friends. De afbeelding werd miljoenen keren gedeeld en tienduizenden mensen lieten een reactie achter.

Lachen

Onder hen ook acteur David Schwimmer, die Ross speelde. Hij kon er wel om lachen. In reactie op de beelden zette hij zelf een video online waarin ook hij met blikjes bier door een winkel liep. In het bijschrift schreef hij: "Agenten, ik zweer dat ik het niet was. Zoals jullie kunnen zien, was ik in New York."

Volgens zijn advocaat heeft Husseini drugsproblemen, maar heeft hij terwijl hij in hechtenis zat grote stappen gezet in zijn herstel. Husseini zei in de rechtbank onschuldig te zijn.