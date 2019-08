Britse miljonair geeft hele fortuin weg uit onvrede over armoede

De Britse krant The Mirror schrijft dat de 60-jarige Richer inmiddels meer dan 400 goede doelen steunt en met het openbaar vervoer reist om geld te besparen. Hij heeft de meerderheid van zijn aandelen weggegeven aan zijn 531 werknemers: iedereen krijgt aandelen ter waarde van 1000 pond per jaar dat ze voor hem werken - gemiddeld zo'n 8000 pond per persoon.

Vakantiehuizen

Daarnaast mogen zijn werknemers gratis gebruik maken van de twaalf vakantiehuizen die het bedrijf bezit, waaronder huizen in Groot-Brittannië zelf, maar ook in Venetië, Amsterdam, Barcelona en Parijs. "Meer dan 70 procent van onze werknemers gebruiken de huizen minstens één keer per jaar voor gratis vakanties", vertelt hij aan de krant.

Richer, die een van de succesvolste Britse zakenmannen is, besloot zijn bezit weg te geven uit onvrede. "De ongelijkheid en het onrecht zijn verschrikkelijk. Veertien miljoen mensen leven onder de armoedegrens, onder wie vier miljoen kinderen en vier miljoen werkenden. Dat is een schande. Anderhalf miljoen mensen kunnen niet eens de basisbehoeften betalen. We moeten ons schamen."

Veel mis met maatschappij

Volgens Richer is er te veel mis met de maatschappij om zijn ogen ervoor te kunnen sluiten. "1,7 miljoen mensen hebben nul-urencontracten. Die kunnen geen huis krijgen omdat huisbazen die niet aan hen willen verhuren. Er zijn drie miljoen sociale-huurwoningen nodig. We sluiten elk jaar 30.000 asielzoekers op zonder dat daar een rechter aan te pas komt, het is schandelijk."

"Het strafrechtsysteem verkeert in grote moeilijkheden. Gevangenissen zitten overvol. Er zijn meer zelfmoorden, zelfbeschadigingen en mishandelingen sinds we leven."

Selfmade-miljonair

Richer is een selfmade-miljonair. Al op school begon hij handel te drijven. Toen hij 23 was, had hij de eerste van zijn winkelketen in consumentenelektronica, Richer Sounds, geopend en reed hij in een Rolls-Royce. "Nu fiets ik en pak ik de metro. En ik heb een buskaart sinds ik 60 ben. Ik kan nu gratis met de bus, fantastisch!"

De miljonair noemt zijn actie een 'sjabloon voor verantwoordelijk kapitalisme' en hoopt dat anderen zijn voorbeeld gaan volgen. "Het is ook goed voor het bedrijf. We zetten 200 miljoen pond om en met zo'n bedrag moet je er rekening mee houden dat er tussen de 2 en 4 miljoen pond per jaar 'verdwijnt' door werknemers."

Miljoenen winst

"Bij ons is dat 20.000 pond. Dat betekent dat we miljoenen per jaar winst maken hierop, een bedrag waarvan de vakantiehuizen heel wat keren betaald kunnen worden."

Daarnaast heeft hij onder andere 'Tax Watch' opgezet, een organisatie die als doel heeft ervoor te zorgen dat alle bedrijven netjes hun belastingen betalen, en betaalt hij een rechtszaak die als doel heeft dat nul-urencontracten worden verboden.

"Verantwoordelijk kapitalisme is beter voor de maatschappij en beter voor de zaak. Het is tijd dat we een cultuurverandering teweeg brengen."