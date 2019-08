Britten laten Iraanse tanker die bij Gibraltar ligt gaan

Stokje voor steken

Dat de Britten het schip laten gaan, is geen verrassing. De Verenigde Staten probeerden er op het laatste moment nog een stokje voor te steken, omdat ze de tanker zelf aan de ketting willen leggen. De VS hebben Iran zware sancties opgelegd. Maar volgens het hooggerechtshof in Gibraltar hebben de Verenigde Staten geen schriftelijk verzoek ingediend om de opheffing van de inbeslagname te voorkomen.

Wanneer de Grace 1 vertrekt uit Gibraltar en of de VS nog een kans krijgt om dat te verhinderen, is onduidelijk.