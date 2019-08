Zes Europese landen nemen opvarenden vluchtelingenschip Open Arms op

Penibele situatie

De migranten kwamen gisteren aan land in Italië, nadat een rechtbank in Rome had besloten dat Italië alle opvarenden moet toelaten vanwege hun penibele situatie.

De Europese Commissie had lidstaten gevraagd mee te denken over een oplossing voor de mensen op het schip, onder wie 30 kinderen en twee baby's.

Zowel Italië als Malta weigert sinds enige tijd om vluchtelingenboten toe te laten omdat ze vinden dat de last van de migranten oneerlijk wordt verdeeld over Europa. Pas als andere landen toezeggen dat ze de vluchtelingen opnemen, laten de landen de schepen toe.