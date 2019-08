Strengere regels voor klimmers overvolle Mount Everest: 'Het werd een bucketlist-ding'

Experts waarschuwden eerder deze zomer dat sommige klimmers te onervaren of slecht voorbereid waren. Zij riepen de Nepalese autoriteiten op klimvergunningen af te geven. "Dat is natuurlijk dubbel, want voor veel Nepalezen is het hun belangrijkste bron van inkomsten, hele dorpen leven van de bergbeklimmers."

Ervaring vereist

Toch zijn er nu maatregelen aangekondigd om de berg veiliger te maken. Zo moeten mensen voor ze een vergunning krijgen om aan de wereldberoemde klim te mogen beginnen, een goede gids inhuren en een verzekering afsluiten die een eventuele redding ook dekt.

Ook moeten klimmers kunnen aantonen dat ze al eerder een berg van minstens 6500 meter hoogte hebben beklommen. Maar hoe bewijs je zoiets? "Dat is heel lastig. Bij het beklimmen van sommige bergen krijg je een certificaat, bij andere niet. Meestal wordt er wel een foto op de top gemaakt, maar ik ben wel benieuwd hoe ze dat allemaal gaan controleren."