Ouders schutter bloedbad Ohio zeggen sorry voor 'ongevoelige' rouwadvertentie

De ouders van Connor Betts, de 24-jarige schutter die zijn zus en acht anderen doodschoot in Ohio, hebben excuses gemaakt voor de overlijdensadvertentie die zij hadden geplaatst. 'Hij was grappig, welbespraakt en intelligent', schreven de ouders over hun zoon die een gruwelijk bloedbad aanrichtte.

Ze repten met geen woord over zijn gruwelijke daad. Na kritiek werd de rouwadvertentie een dag later weer ingetrokken. 'Het spijt ons heel erg' De ouders van de schutter hebben in een verklaring op de site van het uitvaartcentrum toegegeven dat de advertentie 'ongevoelig' was omdat zijn gruwelijke daad volledig werd genegeerd. "In ons verdriet hebben we onze zoon gepresenteerd zonder stil te staan bij zijn laatste daad. Dat spijt ons heel erg", laten de ouders van Connor weten. Daarover schrijft de BBC. Bloedbad De 24-jarige schutter schoot vorige week negen mensen dood, onder wie zijn zus Megan. Hij opende het vuur in een drukke uitgaanswijk in Dayton (Ohio.) De gemaskerde schutter doodde negen mensen. Hij werd door toegesnelde agenten doodgeschoten. De autoriteiten hebben al bekendgemaakt dat de schutter zijn wapen ongehinderd kon kopen. Hij bestelde het online en liet het afleveren bij een lokale wapenhandelaar. Lees ook: Tientallen doden bij schietpartijen in Texas en Ohio Rouwende gezinnen Brian Koch, de eigenaar van het uitvaartcentrum dat het overlijdensbericht plaatste, bevestigt dat het bericht van de familie kwam. "Ons beleid is dat we rouwende gezinnen dienen en hun wensen uitvoeren." Ook in de advertentie van zus Megan werd met geen woord gesproken over de manier waarop zij is omgekomen. Lees ook: Schietpartij na schietpartij in de VS: waar komt dat vandaan?