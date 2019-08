'Autopsierapport Epstein: botbreuken in nek'

De 66-jarige steenrijke Jeffrey Epstein, die afgelopen weekend dood werd aangetroffen in zijn cel in een gevangenis in New York, had diverse botbreuken in zijn nek. Dat meldt de Washington Post, die zich baseert op 'anonieme bronnen bekend met de uitkomsten van de autopsie'.

Botbreuken in de nek kunnen voorkomen bij mensen die zichzelf ophangen. Volgens de Washington Post kan zulk letsel ook voorkomen bij mensen die gewurgd zijn. Officiële instanties hebben nog niets bevestigd over de doodsoorzaak. De FBI en het ministerie van Justitie hebben de zaak in onderzoek. Epstein wordt verdacht van kindermisbruik en mensenhandel. Rond zijn overlijden zijn veel speculaties en complottheorieën ontstaan. Lees ook: 'Zelfmoord?' Wilde complottheorieën na dood miljardair Jeffrey Epstein Epstein werd eerder dit jaar gearresteerd. Volgens de aanklagers zou hij tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes seksueel hebben uitgebuit. Zij zouden betaald hebben gekregen om seksuele handelingen uit te voeren in zijn huizen en aan boord van zijn privévliegtuig. Epstein hing een gevangenisstraf van 45 jaar boven het hoofd. Geruchten De dood van Epstein zorgde direct voor veel speculaties over de oorzaak. Epstein had vorige maand een zelfmoordpoging ondernomen in de cel. Daarom had hij elk halfuur gecontroleerd moeten worden, maar dat is niet gebeurd. De 66-jarige stond ook niet meer onder verscherpt toezicht. Epstein kreeg na de zelfmoordpoging een celgenoot die ervoor moest zorgen dat hij zichzelf niets zou aandoen. Die celgenoot was een dag voor de dood van Epstein om onduidelijke redenen overgeplaatst, melden Amerikaanse media. Lees ook; Justitie neemt stappen tegen bewakers en directeur gevangenis Epstein Heb jij vragen over zelfmoord? Stichting 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 Openingstijden: 24 uur, 7 dagen per week