Britse vrouw (44) in brand gestoken terwijl ze lag te slapen

De dramatische gebeurtenis gebeurde in Bridgetown op het eiland Barbados. De 44-jarige Natalie was op het eiland om familie te bezoeken en voor haar gehandicapte broer te zorgen, schrijft The Guardian.

Ze werd in de nacht van 28 juli aangevallen terwijl ze in het huis van haar broer lag te slapen.

In brand gestoken

Die bewuste nacht werd ze aangevallen door een onbekende indringer, zegt de nicht van het slachtoffer tegen The Guardian. De dader heeft in het huis ingebroken, is naar de kamer van de vrouw gegaan, heeft haar gewurgd, met vloeistof overgoten en haar vervolgens in brand gestoken.

"We begrijpen nog steeds niet waarom dit is gebeurd. We zijn allemaal volledig in shock door de gebeurtenis", zegt de nicht.