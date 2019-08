67-jarige Nederlander valt 15 meter naar beneden tijdens wandeling

De man was vanmiddag met zijn vrouw aan het wandelen op de Hochjoch, een berg in Oostenrijk, toen hij uitgleed en meer dan 15 meter naar beneden viel, schrijft het Oostenrijkse Vorarlberg Online.

Arts toevallig in de buurt

Een arts, die toevallig in de buurt was, schoot direct te hulp. Hij zorgde onder meer dat een traumahelikopter naar het gebied toekwam. De man is daarna naar het ziekenhuis in Feldkirch gebracht.

Hoe het nu met de man gaat, is onduidelijk.