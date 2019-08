Politie Schotland maakt zich ernstig zorgen om adelaar met val aan poten

De politie in Schotland maakt zich ernstig zorgen om een adelaar die boven het land vliegt. Nadat een toerist een foto maakte waarop te zien is dat de adelaar een val aan zijn poot heeft hangen, is de politie een zoektocht gestart.

"Iedereen die informatie over de adelaar heeft, moet contact met ons opnemen", is de dringende oproep van de politie in Schotland. Ze roepen daarnaast op om te helpen met zoeken. Schotten zoeken mee Daar is gehoor aan gegeven. Zo zijn enkele Schotten al het gebied ingetrokken waar de adelaar voor het laatst is gezien. De adelaar heeft een beschermde status in Schotland. Hoe de adelaar vast is komen te zitten, is onduidelijk.