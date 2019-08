Kinderen (4 en 6) richten enorme ravage aan in Duits dorp

Twee Duitse broertjes van 4 en 6 jaar hebben een spoor van vernieling achtergelaten in de Duitse plaats Kulmbach. De kinderen waren van huis weggelopen, staken vervolgens met een gasbrander een carport in brand en zetten een kelder onder water. En dat is nog niet alles.

Eerst hadden de twee broertjes een gasbrander gestolen nadat ze uit huis waren ontsnapt. Met die branders staken ze een carport van een buurman in de fik, schrijft de Duitse krant Der Spiegel. Witte verf Ze wilden daarna de brand blussen met een rondslingerende tuinslang, maar ook dat ging mis. Het baldadige duo zette per ongeluk de kelder van de andere buurman onder water. Vervolgens gingen de kinderen aan de haal met een spuitbus witte verf. Het tweetal bekladde met het witte goedje onder meer een voordeur van een huis en twee auto's. Betalen Een buurman wist het stel uiteindelijk in de kraag te vatten en belde de politie. De burgemeester van de Duitse stad spreekt van kwajongensstreken. "Niemand is gelukkig gewond geraakt. Het ging om kinderen die domme dingen hebben gedaan", aldus burgemeester Henry Schramm. De totale schade van de vernielingen wordt door de Duitse politie geschat op 15.000 euro. De ouders van de kinderen moeten dat betalen.