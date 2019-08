Uitgemergelde bejaarde olifant moest meelopen op festival Sri Lanka

De dierenwelzijnsorganisatie Save Elephant, die zich inzet voor de bescherming van Olifanten in Azië, trekt op hun Facebookpagina aan de bel over het lot van Tikiiri. Zij was één van de ruim zestig olifanten die jaarlijks meelopen tijdens het Perahera-festival, waarin de dieren tien nachten achter elkaar te zien zijn in een parade.

Verzwakt

De olifanten kregen een kleed over zich heen, waardoor de uitstekende ribben van Tikiiri niet te zien zijn. "Niemand ziet haar uitgemergelde lichaam of haar verzwakte toestand. Niemand ziet de tranen in haar ogen, niemand ziet dat ze bijna geen stappen kan zetten omdat haar poten met kettingen aan elkaar zijn vastgemaakt", schrijft de organisatie.