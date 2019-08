Russische priester geschorst na agressief en sadistisch dopen jongetje

Blauwe plekken

Volgens de moeder van het jongetje liep haar zoon blauwe plekken en krassen op in zijn nek en schouders tijdens de sadistische doop. Ook zou hij sinds het incident meer huilen en gestrest zijn.

De moeder, die vooraf 40 euro moest betalen voor de doopceremonie, heeft aangifte gedaan bij de politie, meldt SkyNews. Die onderzoekt de zaak nu.

De priester zelf vond dat de moeder overdreven reageerde, omdat ze niet gewend zou zijn aan de orthodoxe rituelen. Hij deed zijn werk naar eigen zeggen al 26 jaar, zonder klachten. De kerk heeft de priester een dag na de ceremonie geschorst: hij mag een jaar geen dooprituelen meer uitvoeren.

'Tussen een aai en een klap'

Het is niet de eerste keer dat een priester in opspraak komt omdat hij hardhandig te werk gaat tijdens een doopceremonie. Vorig jaar ging Jacques Lacroix, een Franse priester, over de schreef toen de peuter die hij probeerde te dopen maar bleef huilen. Hij probeerde de peuter eerst nog met woorden te kalmeren tijdens de ceremonie. 'Rustig, rustig, doe rustig aan.'

Maar toen het kindje bleef huilen, verloor de priester zijn geduld en sloeg het kind in het gezicht. "Het was iets tussen een aai en een klap", zei hij daar later over.