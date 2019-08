Nederlander met boeien om ontsnapt na verhoor in Antwerpen

Elk spoor ontbreekt van de man, laat Kristof Aerts van het parket in Antwerpen weten.

Vast voor drugszaak

Sinds begin juni zat de Nederlander in België vast voor een drugszaak. Hij zou betrapt zijn geweest in de haven van Antwerpen toen hij met een andere Nederlander cocaïne uit een container zou hebben proberen te halen.

Vandaag werd hij weer in die zaak verhoord. Toen dat verhoor was afgelopen, wachtte hij op vervoer terug naar de gevangenis. "Toen is hij geboeid over een hek gesprongen", vertelt Aerts. "Er is meteen een zoekactie gestart, ook met een helikopter, maar we hebben hem niet gevonden."

Internationaal gesignaleerd

De man staat internationaal gesignaleerd en ook de Nederlandse politie is extra op de hoogte gebracht van de verdwijning.