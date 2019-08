Britse politie is niet blij: stop met het bespotten van deze crimineel

Volgens Sky News zorgt het uiterlijk van de voortvluchtige crimineel uit Newport voor veel grapjes en hilariteit. De politie zette woensdag zijn foto op Facebook, waarna er tienduizenden reacties kwamen.

Pas op

Maar in plaats van bruikbare tips over de voortvluchtige man, kwamen er vooral veel woordgrappen binnen over de bijzondere haardracht van de crimineel. De politie waarschuwt nu op Facebook: wie mensen op sociale media belachelijk maakt, kan door de politie worden onderzocht en meegenomen worden in het onderzoek.

Zo schrijft iemand op Facebook: 'Hij werd voor het laatst gezien in de stad; de politie kamt het gebied uit'. En een ander schrijft; 'Niet alleen hij, maar ook zijn haarlijn is op de vlucht geslagen.'

De foto van Taylor is onbedoeld viral gegaan: de foto heeft meer dan 10.000 likes op Facebook, is 80.000 keer becommentarieerd en al 14.000 keer gedeeld.